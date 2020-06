Adil Rami e Pamela Anderson terminaram a relação há um ano, em junho de 2019, mas o namoro entre o campeão do mundo por França e a famosa atriz norte-americana continua a despertar o interesse de atuais companheiros de equipa do defesa, por exemplo.



O jogador de 34 anos trocou o Fenerbahçe pelo PFC Sochi e, na Rússia, partilhou alguns detalhes da relação com Pamela. «O Rami contou-nos muitas coisas interessantes sobre Pamela Anderson», revelou Aleksandr Kokorin no canal de Youtube de Alexander Aliyev.



«Naturalmente, estávamos todos interessados em saber como era a relação deles na cama. Rami diz que a Pamela foi a mulher da sua vida e que ele e a Pamela faziam sexo 12 vezes por noite», salientou Kokorin, internacional russo que também representa o PFC Sochi.



Pamela Anderson, atualmente com 52 anos, ficou agastada com Rami, desdobrando-se em acusações no final da relação, acusando o francês de ser «narcisista», «sociopata» e «infiel».