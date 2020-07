Alfa pendular descarrilou na zona de Soure. Alerta foi recebido às 15:30 no CDOS de Coimbra.

Há mais de 100 operacionais mobilizados no local, apoiados por dezenas de viaturas e dois meios aéreos.

Há dois mortos, vários feridos graves e pessoas incarceradas na sequência do acidente, informa a TVI24.

De acordo com as últimas informações, o comboio bateu numa dresina, uma viatura de apoio à manutenção da via.

O Alfa saiu de Lisboa em direção ao Porto às 14h30.

em atualização