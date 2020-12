Portugal registou nas últimas 24 horas mais 58 mortes e 2.093 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia há agora a registar 396.666 infeções e 6.677 óbitos como consequência da doença.

Verificaram-se 1.936 recuperações (são já 321.682) e em relação à véspera uma descida no número de mortes, mas um aumento considerável de novos casos (foram 1.577 no domingo) e de internamentos: são mais 97 do que na véspera, num total de 2.967. Em UCI há agora 503 doentes, menos uma pessoa do que no balanço anterior.

A região Norte continua a registar o maior número de novos casos: 907 face aos 669 em Lisboa e Vale do Tejo, região que voltou a contabilizar o maior número de mortes: 20, mais uma do que no Norte.

De referir que há agora 68.307 casos ativos de covid-19 em Portugal: são mais 99 do que na véspera.