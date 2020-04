Nas últimas 24 horas, Itália reportou 437 mortes por Covid-19, menos 97 do que no balanço anterior divulgado pela Proteção Civil local e o número mais baixo desde 12 de abril.

De acordo com os mais recentes dados, registou um aumento considerável do número de diagnósticos positivos: 3.370, face aos 2.729 no dia anterior.

Itália, que regista agora 25.085 óbitos por Covid-19 e um total de 187.327 pessoas infetadas desde o início da pandemia, tem agora 107.699 casos ativos.

Nas últimas 24 horas, 2.943 pessoas (mais 220 do que na véspera) foram dadas como recuperadas, elevando esta contabilidade para 54.543.

Nesta altura há 23.805 pacientes internados (menos 329), sendo que 2.384 estão em unidades de cuidados intensivos, um decréscimo de 87 pessoas face ao que se registava na véspera.