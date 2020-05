Depois de um dia marcado por uma subida considerável no número de novos casos de infeção por covid-19, Itália registou nova descida, com 888 diagnósticos no mais recente balanço da Proteção Civil transalpina.

Já o número de óbidos diários registou uma subida: 195, face aos 172 da véspera. Foram ainda registadas mais 3.502 recuperações, faz com que mais de metade dos infetados em Itália desde o início da pandemia estejam curados. São 112.541 pessoas num total de 222.104.

O número de casos ativos é agora de 78.457, menos 2.809 do que na terça-feira. Há também cada vez menos pessoas hospitalizadas, tal como aquelas que estão em unidades de cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, Itália já registou 31.106 mortes por covid-19.