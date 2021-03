No Campeonato do Mundo da Rússia com a cabeça em Portugal.



Três anos após a presença na maior competição do planeta-futebol, Gelson admite que a presença no Mundial foi muito limitada pelo seu estado de espírito, como revela na entrevista exclusiva ao Maisfutebol. Compreensível.



O extremo chegou à Seleção Nacional pouco depois dos incidentes de Alcochete e da decisão de rescindir unilateralmente o contrato. Disputou a prova cheio de dúvidas e sem saber o que se seguiria na carreira.



Gelson Martins ainda foi utilizado por Fernando Santos durante 30 minutos contra Marrocos, mas reconhece que não aproveitou como queria a experiência com que tantos sonham. Bruno Fernandes, que estivera com Gelson na decisão de romper o contrato em Alvalade, acabou por ser o parceiro ideal para os desabafos e reflexões no outro lado do mundo.



Gelson acabaria por rumar ao Atlético Madrid e deixar nos cofres do Sporting 22,5 milhões de euros.



Maisfutebol – O Gelson tem 21 internacionalizações, esteve num Mundial, mas não representa a Seleção Nacional desde setembro de 2018. Já há saudades?

Gelson Martins – Claro que tenho saudades. Nos últimos dois anos as coisas não me correram muito bem, mas só tenho 25 anos e muito tempo para mostrar o que valho. Estou a trabalhar para voltar à seleção.

MF – Todos crescemos a fazer coleções de cromos nas cadernetas dos Mundiais. Para si, com 22 anos, como foi a experiência de poder jogar um Mundial?

GM – Falar disso é um bocado complicado. Não aproveitei o Mundial como podia ter aproveitado, dado as situações que ocorreram antes disso [invasão a Alcochete e rescisão contratual] no Sporting. Perdi muita coisa do Mundial. Não fui o mesmo, eram muitas preocupações na altura, as coisas não foram fáceis. Foi ótimo estar lá no Mundial, era um sonho de criança, mas não consegui aproveitar devido ao que se passava na minha cabeça.

MF – As preocupações não permitiram que o Gelson se focasse apenas no Mundial.

GM – Sim, não me deixaram [estar focado]. Era difícil, eu e o Bruno [Fernandes] passávamos horas no quarto a falar sobre isso e não foi fácil para nós, que estávamos a jogar um Mundial. Estar a disputar um Mundial e ter essas coisas na cabeça, ter de tomar decisões. Foi muita confusão, muito difícil.

MF – Mencionou o Bruno Fernandes, que está muito bem no Manchester United. Ainda se falam?

GM – Sim, sim, vamos falando. Estamos sempre a picar-nos e a brincar um com o outro. É um grande jogador, está a fazer uma grande época e ter jogado com ele foi muito bom. Nós sempre nos demos muito bem e ainda vamos trocando umas mensagens.

MF – Veremos o Gelson em breve na Seleção Nacional?

GM – Está na hora de demonstrar todo o meu valor. Os últimos tempos não foram fáceis, no Atlético também não correu bem, depois tive a suspensão, agora a lesão, está na hora de estabilizar e poder fazer o que mais gosto.