Um incêndio num barracão em Aiana de Cima, em Sesimbra, causou ao final da noite de sexta-feira a explosão de várias botijas de gás, que foram ouvidas a vários quilómetros de distância.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, citada pela TVI24, afirma que o incidente ocorreu às 23:15, acrescentando que não há vítimas.

Segundo a mesma fonte, o armazém situa-se numa quinta, em zona florestal, não estando localizado perto de habitações.

As autoridades vão agora avaliar as condições do armazém em Sesimbra onde estavam armazenadas cerca de 100 botijas de gás, bem como as causas do incêndio que provocou as explosões.