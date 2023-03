Uma explosão no Campo Militar de Santa Margarida provocou pelo menos um morto e cinco feridos, dois graves e três ligeiros.

Os militares estavam a destruir minas antitanque quando se deu o acidente, segundo apurou a CNN Portugal.

Foram mobilizados para as instalações militares situadas no concelho de Constância, no distrito de Santarém, vários meios, entre eles, bombeiros das corporações de Constância, Abrantes e Vila Nova da Barquinha, bem como equipas do INEM.

Os feridos estão a ser transportados para os hospitais de Coimbra.

Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu a este acidente grave com uma nota no site da Presidência, dando conta que «já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército».

