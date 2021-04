O diretor desportivo do Sporting também foi expulso no final do jogo com o Famalicão, disputado neste domingo, e que terminou empatado a uma bola.

A ficha do encontro, disponibilizada no site oficial da Liga, confirma a expulsão de Hugo Viana, «após o final do jogo».

O cartão vermelho ao dirigente leonino foi atribuído já fora do relvado do Estádio José Alvalade, ao contrário do que sucedeu com o treinador, Rúben Amorim, expulso no centro do terreno de jogo, logo após o apito final, por indicação do árbitro assistente que estava na linha lateral junto ao banco da equipa da casa.