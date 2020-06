O Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) do Sporting confirmou, esta quarta-feira, a expulsão de 26 sócios do clube, envolvidos no ataque à academia de Alcochete, a 15 de maio de 2018.

Além das expulsões, o emblema leonino decidiu suspender quatro sócios, dois deles por três meses, um por seis meses e outro por um ano.

O antigo Oficial de Ligação dos Adeptos (OLA) do clube, Bruno Jacinto, foi o único dos 31 associados alvo de processo disciplinar que escapou à sanção, com o arquivamento do procedimento contra si.

O órgão liderado por Joaquim Baltazar Pinto refere, em comunicado, que «as infrações disciplinares cometidas são especialmente graves, e, para a maior parte dos sócios visados, consubstanciam uma quebra da relação de confiança irremediável, absoluta e inultrapassável, entre o visado e o clube, pelo que não restou alternativa ao CFD do que aplicar penas de expulsão a 26 dos 31 sócios visados».