Ezequiel Schelotto esteve ano e meio no Sporting, mas não esquece os tempos passados em Alvalade. O jogador de 30 anos, agora no Brighton, partilhou uma foto nas redes sociais com a camisola dos leões e a legenda:

«É bom recordar momentos que te marcaram na vida e seria lindo fazer o tempo voltar atrás. Obrigado Sporting, para sempre no meu coração.»