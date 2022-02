O piloto britânico Lando Norris e a McLaren Racing chegaram a acordo para a renovação do contrato, que vai manter o automobilista de 22 anos na equipa que compete na Fórmula 1 até 2025.

«A McLaren Racing e Lando Norris concordaram ainda mais em estender a parceria até ao final de 2025, com base na forte ligação de cinco anos entre a McLaren F1 Team e o piloto britânico», refere a McLaren Racing, em nota oficial, esta quarta-feira.

Norris, natural de Bristol, está prestes a iniciar a quarta temporada pela McLaren F1 Team na Fórmula 1, depois de ter sido 11.º na época de estreia em 2019, nono em 2020 e sexto em 2021.

O britânico, que é um dos pilotos mais promissores e brincalhões do circuito, está desde 2017 na McLaren, equipa à qual chegou com 17 anos.

Em maio de 2021, já tinha sido anunciado um acordo por «vários anos» entre as partes e agora sabe-se que a ligação é até 2025. No mesmo comunicado, a McLaren explicou o vínculo. «A McLaren anunciou no Grande Prémio do Mónaco do último ano que exerceu a opção para estender o contrato do Lando por vários anos e, num sinal de confiança mútua, a equipa e o Lando comprometeram-se agora a um novo acordo de quatro anos, a começar em 2022», notam.

A McLaren apresenta o seu monologar para a época 2022 na sexta-feira, dia 11. Além de Norris, Daniel Ricciardo é o outro piloto da equipa.