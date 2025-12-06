Max Verstappen garantiu este sábado a pole position para o Grande Prémio de Abu Dhabi, a última corrida do Mundial de Fórmula 1 de 2025, numa sessão que confirmou o neerlandês como o homem a bater na luta pelo título.

O piloto da Red Bull foi o mais rápido em Yas Marina, assinando uma volta em 1m22s 295 e conquistando a sua oitava pole da temporada, e a 48.ª da carreira.

Atrás de Verstappen partirão os dois McLaren que ainda sonham com o título: Lando Norris, no segundo lugar, e Oscar Piastri, em terceiro. O top-5 ficou completo com George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari).

Com Verstappen, Norris e Piastri separados por poucos pontos na classificação, o Grande Prémio de Abu Dhabi promete ser decisivo e eletrizante. O campeão de 2025 será coroado este domingo, a partir das 13h00 (hora de Lisboa), no circuito de Yas Marina.

