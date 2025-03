O Grande Prémio de Espanha vai regressar a Madrid 45 anos depois da última edição. Esta segunda-feira foi dado a conhecer o nome oficial do novo circuito da capital espanhola: «Madring».

No entanto, a estreia no novo traçado vai acontecer apenas na próxima temporada com o contrato a ser firmado até 2035.

O circuito de 5.47 quilómetros localizado perto do centro de convenções IFEMA em Madrid permite a velocidade máxima de 300km/h ao longo das 22 curvas que compõem o traçado.

Segundo a organização, o nome «Madring» procura juntar o nome da cidade da capital espanhola à ideia de um circuito de Fórmula 1, evitando que seja necessária qualquer tradução.

«Os circuitos de Fórmula 1 são normalmente designados pela cidade ou região onde se situam - Monza, Imola, Interlagos, Spa, Silverstone, Miami, Las Vegas. No entanto, os seus nomes oficiais completos raramente são utilizados. Por esta razão, o MADRING pretende estabelecer uma identidade concisa e memorável que faça referência direta à sua cidade anfitriã, seja imediatamente reconhecível em todo o mundo e não necessite de tradução», pode ler-se no site oficial do circuito.

O Grande Prémio de Espanha é uma das principais novidades no calendário da F1 para a temporada de 2026.