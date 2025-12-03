A Fórmula 1 chega a Abu Dhabi para a última corrida de 2025 com três pilotos ainda na luta pelo título. Lando Norris lidera o campeonato com 12 pontos de vantagem sobre Max Verstappen e 16 sobre o companheiro de equipa Oscar Piastri, e basta-lhe um pódio para se sagrar campeão do mundo pela primeira vez.

O Yas Marina Circuit, conhecido por finais caóticos e decisões dramáticas, volta a ser palco de todas as contas. Eis o que cada piloto precisa para levantar o troféu.

Para Lando Norris, a equação é clara:

Se terminar no pódio, é campeão, independentemente do que façam Verstappen e Piastri.

Se for quarto a sétimo, precisa que Verstappen e Piastri não vençam.

Se for oitavo a décimo, Verstappen tem de ficar ou no terceiro lugar ou fora do pódio, já Piastri pode ficar no segundo lugar, ou terceiro, caso Norris fique no último posto que dá pontos.

Se abandonar ou não pontuar, só será campeão se Verstappen ficar fora do pódio e Piastri não terminar acima do terceiro posto.

O britânico tem, portanto, o caminho mais amplo, mas também o mais exposto a surpresas, já a luta de Max Verstappen é mais apertada, mas longe de improvável:

Tem de terminar no pódio para ainda ter hipótese matemática.

A vitória é praticamente obrigatória, combinada com Norris fora do pódio.

Se for segundo, precisa que Norris seja no máximo oitavo e Piastri terceiro.

Se for terceiro, só mantém hipótese de se sagrar campeão caso Norris terminar em nono ou mais atrás.

O neerlandês, que procura igualar o recorde de cinco títulos consecutivos de Schumacher, volta a depender da perfeição e de um deslize do rival. O caminho de Oscar Piastri é o mais estreito e exige uma combinação «quase cirúrgica» de resultados:

Tem de terminar no top 2.

Se vencer, precisa que Norris seja sexto, e Verstappen pode ficar em qualquer posição.

Se for segundo classificado, só terá hipótese se Norris terminar décimo ou abaixo e necessita que Verstappen fique fora do pódio.

E em caso de empate? Norris leva vantagem

Há cenários que podem levar a um empate pontual, por exemplo, Norris em sétimo, Verstappen em segundo e se Piastri não vencer. Se isso acontecer, decide o «countback», ou seja, quem tem mais vitórias em 2025.

No entanto, todos os pilotos em causa subiram ao lugar mais alto do pódio em sete vitórias. Neste caso, Norris soma mais segundos lugares (oito) do que Verstappen (seis) e Piastri (quatro). Assim sendo, o britânico será sempre campeão em caso de igualdade.

História não favorece quem vem atrás

Em 31 campeonatos decididos na última corrida, apenas nove viram o líder perder o título. O último caso foi Sebastian Vettel em 2010, quando recuperou 15 pontos para Fernando Alonso.

Norris está, portanto, na posição ideal, mas como bem sabe Verstappen já foi feliz no circuito de Yas Marina, quando conquistou o título de 2021 num final surreal perante Lewis Hamilton. A corrida que vai decidir o título está marcada para o próximo domingo, dia 7 de dezembro.