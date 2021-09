O Maisfutebol levantou a pontinha do véu com as declarações fortes de Corinna Schumacher e a Netflix aguça ainda mais o apetite com o trailer oficial.



O documentário «Schumacher» estreia a 15 de setembro na plataforma de streaming e, pelo que já se foi sabendo, é um documentário obrigatório. Não só para os amantes de Fórmula Um, mas para todos os que seguiam até com maior distanciamento o percurso do alemão.



VÍDEO: o trailer de «Schumacher»