Fórmula 1: Charles Leclerc volta às vitórias em GP «insólito»
Em Silverstone, o piloto monegasco cruzou a meta numa corrida em que safety car marcou presença nas últimas voltas
Em Silverstone, o piloto monegasco cruzou a meta numa corrida em que safety car marcou presença nas últimas voltas
Charles Leclerc venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone. O piloto da Ferrari regressou, assim, às vitórias – conquistando o primeiro triunfo na temporada e a nona da carreira. Num final algo «insólito», o monegasco cruzou a linha da meta após umas últimas voltas com o safety car em pista.
Kimi Antonelli, já depois de ter vencido a corrida sprint e conquistado a «pole» position, deixou a desejar no arranque. O italiano da Mercedes foi facilmente ultrapassado pela dupla da Ferrari, com Hamilton a assumir prontamente a liderança.
Porém, foi Leclerc quem assumiu a liderança pouco depois – sendo líder durante grande parte da corrida. Kimi esteve ainda na luta com o monegasco, mas perdeu distância nas últimas voltas. Precisou, inclusive, de ir as boxes já nas voltas finais devido a problemas técnicos e perdeu muitas posições.
Quem também teve problemas, e chegou mesmo a abandonar, foi Max Verstappen (Red Bull), Nico Hulkenberg (Audi) e Alex Albon (Williams). O neerlandês estava, inclusive, na luta pelo pódio – tendo abandonado nas últimas voltas depois de se despistar.
Na verdade, o acidente de Vestappen condicionou, e muito, a corrida – isto porque houve safety car até ao final da corrida. Não houve, portanto, emoção nenhuma nas últimas voltas.
Deste modo, Charles Leclerc venceu a corrida com um final algo insólito. Não mexe, porém, no mérito do monegasco, que liderou a corrida praticamente durante todas as 52 voltas. O piloto da Ferrari volta, assim, às vitórias - algo que não acontecia desde outubro de 2024.
George Russel (Mercedes) terminou em segundo e Lewis Hamilton (Ferrari) fechou o pódio.
Kimi Antonelli, que é o atual líder do campeonato de pilotos, fechou na 16.ª posição (fora dos pontos) depois de ter sido penalizado com cinco segundos.
Destaque merecido para a Racing Bulls, que uma vez mais colocou os dois carros em zona de pontos. Gabriel Bortoleto, da Audi, também merece destaque. O piloto brasileiro voltou aos pontos, conseguindo o melhor lugar da época (oitavo). A Alpine, com os finais problemáticos de Verstappen e Antonelli, conseguiu também colocar dois carros nos pontos.
Esta é apenas a segunda corrida da temporada cujo vencedor não é a Mercedes. A marca alemã venceu sete das nove corridas até então. A Ferrari, tal como aconteceu no GP de Barcelona, volta a intrometer-se no caminho das vitórias.
The top 10 at Silverstone 👇#F1 #BritishGP pic.twitter.com/frRgIWq5vT— Formula 1 (@F1) July 5, 2026