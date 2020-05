Para Carlos Sainz 'sénior', o filho está feliz na McLaren, onde se preparava para cumprir a sexta época na Fórmula 1. Segundo o antigo bi-campeão do mundo de ralis, Carlos Sainz Jr. quer, no entanto, «dar um passo em frente» na disciplina máxima do desporto automóvel, e alimenta os rumores de que as conversações entre a Ferrari e o filho estão a acelerar.

«Pelo que vejo como pai, ele tem a ambição de melhorar, de dar passos em frente como no ano passado. (…) Está claro que as coisas estão a acelerar e as equipas não vão esperar pelo início aa temporada. (…) Nem se sabe se a temporada será disputada cem por cento", enfatizou Carlos Sainz' sénior' durante o programa "#Vamos sobre rodas” na plataforma digital da Movistar.

O recente vencedor da edição de 2020 do Dakar, vê a F1 a atravessar tempos de ebulição e o anúncio, ontem, da saída de Sebastian Vettel da Ferrari, pode precipitar decisões no que ao xadrez da disciplina diz respeito.

«É verdade que nos últimos tempos as coisas estão a mudar muito e que, mais cedo ou mais tarde, terá que haver alguma coisa, já que não se pode estar muito tempo com esses rumores e histórias, mas não posso contar muito mais porque são momentos delicados. A vida está a acontecer e não podemos ficar aa olhar, temos de dar um passo em frente e eu, pelo que vejo como pai, sei que ele tem a ambição de melhorar, dar um passo à frente como no ano passado, e essa deve ser a filosofia de qualquer atleta ou pessoa que compete,. Só posso incentivá-lo a fazê-lo, como deve ser ", referiu Carlos Sainz.

A saída do alemão Sebastian Vettel , de 32 anos, quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1, foi anunciada esta terça-feira pela Ferrari e coloca um ponto final, após a atual temporada, a seis anos de ligação à escuderia do Cavallino Rampante.

O espanhol Carlos Sainz Jr., de 25 anos, tem sido apontado como o mais provável sucessor de Vettel na Ferrari, a partir da próxima época, falando-se mesmo que o anúncio oficial da sua contratação pode surgir até final desta semana, e terá como companheiro de equipa em 2021 o monegasco Charles Leclerc.