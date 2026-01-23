VÍDEO: Ferrari apresenta o carro para 2026 na Fórmula 1
Equipa italiana vai procurar atacar um título que foge há quase 20 anos
A Ferrari apresentou na manhã desta sexta-feira o SF-26, o monolugar que a equipa vai apresentar no Mundial de Fórmula 1 de 2026, que arranca em março.
A construtora italiana tem aos comandos dos chassis o britânico Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc. Uma dupla que arranca para a segunda temporada junta.
A Ferrari vai procurar um título que foge há quase 20 anos. A última vez que a equipa italiana foi campeã mundial de pilotos foi em 2007, na altura à boleia de Kimi Räikkönen. Seguiu-se uma hegemonia da Red Bull, depois da Mercedes e novamente da Red Bull. Porém, na última temporada, foi a McLaren quem conquistou a soberania.
Recorde-se que em 2026 entram em vigor os novos regulamentos que obrigaram as equipas a construir novos carros e motores de raiz.