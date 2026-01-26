A Red Bull apresentou esta segunda-feira o monolugar com que Max Verstappen vai atacar a temporada de 2026 da Fórmula 1, ano em que tentará recuperar o título mundial de pilotos.

Antes do arranque dos primeiros testes no circuito da Catalunha, a equipa austríaca revelou o RB22, num modelo que mantém o azul como cor dominante e deixa o negro em segundo plano.

O novo monolugar estará equipado com o motor DM01 da Red Bull Ford, unidade que presta homenagem a Dietrich Mateschitz, cofundador da marca austríaca, falecido em 2022.

O RB22 cumpre as novas normas técnicas da Fórmula 1, que introduzem um novo conceito de chassis e uma repartição próxima dos 50-50 entre o motor de combustão interna e a componente elétrica.

O quatro vezes campeão do mundo, Max Verstappen, de 28 anos, procura destronar Lando Norris (McLaren), que lhe retirou o título na época passada por uma margem de dois pontos, numa das lutas mais equilibradas dos últimos anos.

Para 2026, o neerlandês terá como colega de equipa o jovem francês Isack Hadjar, de 21 anos, promovido à Red Bull após se destacar na equipa secundária Racing Bulls.