A capital de Espanha não sente o fervilhar da caravana da Fórmula 1 desde o verão de 1981, quando estrelas como Nelson Piquet, Alan Jones, Laffite ou Villeneuve coloriram o circuito de Jarama. Contudo, a espera poderá terminar em 2026.

De acordo com a imprensa espanhola, está «perto de ser confirmado» o anúncio do acordo entre a F1 e a Federação Espanhola de Automobilismo para a realização do Grande Prémio no circuito de Ifema Valdebebas, ainda por construir. O acordo, a ser oficializado, surge na sequência dos espetáculos audiovisuais e do museu montado pela F1 no complexo de Ifema.

Para os apoiantes desta ideia, o piloto espanhol Fernando Alonso – sócio honorário do Real Madrid, e que competirá, pelo menos, até 2024 – poderá ser um trunfo para ajudar à aprovação de um circuito de traçado semiurbano, em parte coberto.

Alonso, natural das Astúrias, compete com outro espanhol, Carlos Sainz, este nascido em Madrid e também adepto dos "merengues".

Contudo, há entraves por resolver, nomeadamente as vagas no calendário. Até 2026, inclusive, está prevista a visita do Campeonato do Mundo de F1 a Barcelona, mais concretamente ao circuito em Montmeló. Por isso, seria necessário que os catalães abdicassem desta oportunidade – ou aceitassem uma compensação ou indemnização de Madrid – para a corrida ser transferida para a capital espanhola.

Em 2024, a F1 passa por Barcelona entre 21 e 23 de Junho, sendo o único Grande Prémio na Península Ibérica.