A corrida de Fórmula Um em Jeddah foi das mais emocionantes e polémicas nos últimos tempos. Perto do fim, Max Verstappen foi obrigado a ceder a liderança a Lewis - após uma manobra ilegal -, travou de forma brusca e Lewis bateu-lhe na traseira do Red Bull.



Max ainda terá de se explicar aos comissários da corrida, mas ja levou os primeiros recados do britânico sete vezes campeão do mundo.



«Quis manter-me em pista a todo o custo. Tentei ser sensato e duro ao mesmo tempo, como pude. Usei toda a minha experiência adquirida ao longo dos anos. Foi muito difícil. O incidente com o Max? Não sei porque é que travou com tanta força, não entendi.»



Max Verstappen e Lewis Hamilton vão empatados para a última corrida do ano, em Abu Dhabi, com o neerlandês a ter vantagem por ter ganhado nove corridas este ano, contra as oito de Lewis.