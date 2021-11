No final do terceiro treino livre, mais de meio segundo separava o Red Bull de Sergio Pérez, primeiro classificado, do Mercedes de Lewis Hamilton, terceiro.

No final da qualificação, Valtteri Bottas e o próprio Hamilton conseguiram a primeira linha da grelha de partida para o Grande Prémio do México, à frente precisamente de Pérez e o colega de equipa Max Verstappen, atual líder do Mundial de Fórmula 1.

Como é que isso aconteceu? Pelos vistos, ninguém sabe.

«Estou chocado com este resultado. (…) Pensávamos que não tínhamos ritmo suficiente este fim de semana, portanto conseguir a linha da frente é muito especial», assumiu Hamilton, rival de Max na luta pelo título, após a qualificação.

De facto, o resultado foi surpreendente e Valtteri Bottas partirá assim da pole position, à frente de Hamilton. Verstappen estará logo atrás, acompanhado de Pérez, com Pierre Gasly (AlphaTauri) e Carlos Sainz (Ferrari) a fecharem a terceira linha da grelha.

Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e George Russell (Williams) têm penalizações para a corrida e partirão dos últimos lugares.

O Grande Prémio do México realiza-se este domingo, a partir das 19h00 (hora portuguesa). Nesta altura, a cinco corridas do fim da temporada, Verstappen lidera o campeonato de pilotos com mais 12 pontos do que Hamilton.