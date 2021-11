A corrida do Grande Prémio do Brasil em Fórmula 1 arranca às 17 horas deste domingo, com o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) a partir do primeiro lugar, seguido do Red Bull de Max Verstappen, atual líder do campeonato. O campeão do mundo em título, Lewis Hamilton, parte da 10.ª posição.

O Grande Prémio no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, é o 19.º do calendário, ficando apenas a faltar, depois, as corridas no Qatar, na Arábia Saudita e em Abu Dhabi.

À partida para a corrida, Verstappen lidera o Mundial de pilotos com 314,5 pontos, seguido de Lewis Hamilton, com 293,5 pontos.

Siga, ao minuto, o GP do Brasil, no Maisfutebol.