A McLaren apresentou esta sexta-feira o carro para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da época 2022, em que terá, tal como na época anterior, os pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Em relação às cores do carro de 2021, os tons em laranja continuam a predominar, mas há novos tons de azul, nomeadamente presentes na asa traseira, nas calotas das rodas, nas laterais do monolugar e também com uma tira ao longo do nariz.

Depois da Haas, da Red Bull e da Aston Martin, a equipa britânica foi a quarta a apresentar o carro para a nova temporada.

A temporada de 2022 marca uma viragem radical no design dos chassis, a começar pelas asas dianteira e traseira, passando pela dimensão maior dos pneus e pelo nariz. Será ainda introduzido o chamado efeito solo, que potenciará a aproximação dos carros em pista para possibilitar a existência de mais ultrapassagens e torná-las, também, menos dependentes do DRS.

Além do monolugar para a Fórmula 1, a McLaren revelou o carro para os campeonatos IndyCar e Extreme E de 2022.

Veja, na galeria associada, as imagens do novo McLaren MCL36.