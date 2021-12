O piloto britânico Lewis Hamilton garantiu, este sábado, a ‘pole position’ para o Grande Prémio da Arábia Saudita, confirmando o primeiro lugar de forma antecipada depois de uma batida de Max Verstappen na travagem após a curva número 27 (a última antes da meta), que antecipou o final da qualificação em Jidá, já nos segundos finais.

Hamilton registou o melhor tempo da sessão, com 1:27.511 minutos, seguido de Valtteri Bottas, que gastou mais 111 milésimos de segundo (1:27.622m), conservando o primeiro lugar que parecia encaminhar-se para Max Verstappen, que vinha a tirar cerca de duas décimas ao final do segundo setor.

O holandês, atual líder do Mundial, bateu com as duas rodas da direita no muro, precipitando a bandeira amarela e o final da qualificação de forma antecipada.

Rapidamente a desilusão apoderou-se da equipa da Red Bull, que vê assim a Mercedes fechar a primeira linha da grelha de partida para a corrida.

Charles Leclerc garantiu, instantes antes do choque de Verstappen, uma importante quarta posição para a Ferrari. De recordar que o monegasco teve um despiste que danificou o seu carro na sexta-feira, nos treinos livres.

A corrida do Grande Prémio da Arábia Saudita, a 21.ª e última do Mundial desta temporada, arranca às 17h30 de domingo.

O holandês Max Verstappen pode já sagrar-se campeão este fim-de-semana, mas para isso precisa de uma destas conjugações no Grande Prémio.

A grelha de partida para a corrida:

1.º: Lewis Hamilton (Mercedes)

2.º: Valtteri Bottas (Mercedes)

3.º: Max Verstappen (Red Bull)

4.º: Charles Leclerc (Ferrari)

5.º: Sergio Perez (Red Bull)

6.º: Pierre Gasly (AlphaTauri)

7.º: Lando Norris (McLaren)

8.º: Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9.º: Esteban Ocon (Alpine)

10.º: Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11.º: Daniel Ricciardo (McLaren)

12.º: Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

13.º: Fernando Alonso (Alpine)

14.º: George Russell (Williams)

15.º: Carlos Sainz (Ferrari)

16.º: Nicholas Latifi (Williams)

17.º: Sebastian Vettel (Aston Martin)

18.º: Lance Stroll (Aston Martin)

19.º: Mick Schumacher (Haas)

20.º: Nikita Mazepin (Haas)