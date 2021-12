O holandês Max Verstappen sagrou-se, este domingo, campeão do mundo de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, superando o britânico Lewis Hamilton, num final de corrida absolutamente frenético, depois de um «safety car» nas últimas voltas, motivado por um despiste de Nicholas Latifi.

Não foi como o GP da Europa 1997 entre Michael Schumacher e Jacques Villeneuve. Também não foi como Austrália 1994 entre Damon Hill e Michael Schumacher. Ou como Suzuka 1990 entre Ayrton Senna e Alain Prost.

Mas foi igualmente épico. Emocionante. Indescritível.

O final do Mundial de Fórmula 1 desta época provou que foi mesmo tudo até à última volta.

Tudo parecia encaminhado para Lewis Hamilton superar Michael Schumacher como o mais titulado de sempre na Fórmula 1 e para o seu quinto título consecutivo na carreira desde 2017, mas a batida de Latifi, a quatro voltas do fim, colocou tudo em suspenso até ao fim. A Mercedes venceu, mas apenas o mundial de construtores, enquanto a Red Bull volta a fazer a festa oito anos depois do último dos quatro títulos de Sebastian Vettel.

O «safety car» entrou em pista, Lewis Hamilton não conseguiu entrar para as ‘boxes’, algo que Max Verstappen conseguiu para trocar de duros para pneus macios e tentar um ataque final. Não era garantido que a corrida recomeçasse, mas foi retomada para a última das 58 voltas e Verstappen, com melhores pneus, conseguiu o ataque e a ultrapassagem a Hamilton e defendeu-se depois de um ataque final do britânico, para fugir rumo à 10.ª vitória da temporada e para o seu primeiro título na carreira, na Fórmula 1.

Tudo isto num final triste para Sergio Perez, que também tinha ido à ‘box’ para trocar de pneus e ajudar Max Verstappen no possível ataque final, mas acabou por voltar à garagem para a desistência, que automaticamente confirmou o título de construtores para a Mercedes.

Todo o filme do GP de Abu Dhabi que decidiu o título.

