O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) garantiu, este sábado, a ‘pole position’ para o Grande Prémio de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, na última prova do Mundial 2021 de Fórmula 1.

O holandês fez o melhor tempo da Q3, com o tempo de 1:22.109, depois de uma grande ajuda e estratégia de equipa com Sergio Perez, que 'prejudicou' a sua primeira volta na Q3 para 'embalar' Verstappen em pista. Lewis Hamilton vai sair da segunda posição, na luta pelo título.

Hamilton começou por demonstrar a força do seu Mercedes logo na primeira fase de qualificação (Q1), a ser o primeiro a baixar neste Grande Prémio ao segundo 22, sendo o mais rápido com 1:22.845. A Q1 ficou marcada logo pela eliminação de Kimi Raikkonen no seu último Grande Prémio na Fórmula 1, a par dos dois Williams e dos dois Haas.

Na Q2, os Red Bull destacaram-se na reta final e vão sair de macios para a corrida de domingo. Max Verstappen (o mais rápido na Q2) também baixou ao segundo 22, fazendo 1:22.800, seguido de Sergio Perez (+0.335) e de Lewis Hamilton (+0.345): o britânico vai arrancar de médios. Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi e Sebastian Vettel ficaram de fora do top-10 para a grelha de partida.

A seguir e quando Hamilton, pela globalidade dos acontecimentos, parecia estar em melhores condições para garantir a ‘pole’, um grande trabalho de equipa da Red Bull permitiu a Max Verstappen ‘voar baixinho’ no Yas Marina, com uma volta já muito perto do segundo 21. Sergio Perez abdicou de fazer o melhor tempo possível na primeira tentativa na Q3, para contribuir para o êxito de Verstappen, que não foi batido por Hamilton na última tentativa do britânico.

Nota ainda para a terceira posição de Lando Norris, da McLaren, seguido de Sergio Perez, Carlos Sainz e Valtteri Bottas.

A corrida tem início marcado para as 13 horas de domingo e pode seguir tudo, ao minuto, no Maisfutebol. Max Verstappen e Lewis Hamilton partem ambos com 369,5 pontos, mas com vantagem para o holandês, por ter ganho mais corridas do que o britânico. Isto significa que, se nenhum deles terminar amanhã, o holandês sagra-se campeão.