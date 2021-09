Mick Schumacher e Nikita Mazepin vão continuar a formar a dupla da Haas no Mundial de Fórmula 1 em 2022, confirmou a construtora norte-americana esta quinta-feira.

Em ano de rookies, o piloto alemão e o russo têm tido dificuldades naquele que é o pior carro da grelha da Grande Circo: para já, nenhum dos dois pontuou. A melhor prestação da temporada pertence a Mick, filho de Michael Schumacher, no Grande Prémio da Hungria, com um 12.º lugar.

«Sabíamos que queríamos continuidade ao volante em 2022 e estou feliz em confirmar precisamente essa ideia com a continuidade do Mick Schumacher e o Nikita Mazepin no próximo ano», disse Guenther Steiner, chefe de equipa.

"We’re confident we can move forward as a team and give Mick and Nikita a competitive race package to make the next step in their Formula 1 careers.”



