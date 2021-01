FA Cup, a competição onde uma equipa da 4ª divisão joga de olhos nos olhos contra os gigantes da Premier League. E, às vezes, ganha. O último exemplo chega-nos de Crawley, pequena cidade a sul de Londres, de onde são originários os The Cure, a banda de Robert Smith e uma das mais relevantes nos anos 80 e 90.



Mesmo com grande parte dos habituais em campo, o Leeds de Marcelo Bielsa foi humilhado por uns concludentes 3-0. Tornou-se, de resto, na primeira equipa do escalão maior a perder por uma diferença de três golos em casa de um oponente de um escalão fora dos cinco principais desde o longínquo ano de 1987 - altura em que o Oxford foi abatido pelo pequeno Aldershot.

Os heróis da partida marcaram por Tsaroulla (50 minutos), Nadesan (53) e Tunnicliffe (70). O primeiro golo é especialmente bonito. Tsaroulla arrancou e conseguiu um espetacular remate na grande área, sobre a esquerda.

O Leeds apresentou na equipa inicial os bem conhecidos Rodrigo e Hélder Costa (ambos ex-Benfica), mas acabou de rastos no pequeno estádio do Crawley Town. Que equipa é esta? O Crawley milita na League Two, quarto escalão, e segue no sexto lugar. Está a lutar pela subida à League One.

VÍDEO: o magnífico golo de Tsaroulla