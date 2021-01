O Tottenham cumpriu a obrigação, goleou o pequeno Marine no Rossett Park e José Mourinho não podia estar mais feliz. «Os rapazes do Marine sentiram que jogámos mesmo a sério e isso era importante para mim», afirmou o treinador português no final da partida.



José Mourinho aproveitou para falar depois de três jogadores que estiveram em destaque: Carlos Vinícius, Alfie Devine e Dele Alli.



«É bom para o Carlos fazer três golos. Ele não joga mais vezes porque à frente dele está o 'big one' [Kane], por isso é importante que ele aproveite bem todas as oportunidades, como fez na Liga Europa. Está cá para nós e estamos contentes com ele.»



O adolescente Alfie Devine, que fez história no Tottenham, também recebeu palavras boas. «É bom jogador, tem potencial e só chegou ao clube no verão. É muito instintivo e aparece bem nas zonas de finalização. Gosto dele.»



José Mourinho acabou a elogiar Dele Alli. «Teve uma grande atitude no jogo. Eu não queria arriscar muito com ele, porque o piso era um bocado perigoso e o adversário colocou grande entusiasmo em todos os lances. Teve uma boa dinâmica, ele e o Gedson.»