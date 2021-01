A caminhada fantástica do modesto Marine FC na FA Cup acabou este domingo. O Tottenham não facilitou e marcou cinco golos à equipa de Neil Young. O treinador homónimo do famoso músico abriu o coração à BBC no final da partida e lembrou o momento em que José Mourinho, já a vencer por 5-0, ainda meteu em campo Gareth Bale e Sergio Reguilón.



«Estou muito orgulhoso. Temos de dar crédito aos jogadores do Tottenham e ao José Mourinho. Mostrou grande respeito por nós e basta ver as escolhas que ele fez para hoje. Estava a golear e ainda meteu o Gareth Gale e o Reguilón... no fim até nos ríamos ao ver quem saía do banco deles.»



Neil Young aproveitou um dia marcante para mostrar uma equipa organizada. Mesmo na 8ªa divisão é possível encontrar jogadores de qualidade e conjuntos bem orientados.

«Não posso pedir mais aos meus jogadores. Fomos um bocado trapalhões em alguns momentos, podíamos ter sido um bocado mais agressivos nos tackles, mas estávamos a jogar contra jogadores de classe mundial. Estou muito orgulhoso de tudo o que alcançámos.»

O Marine FC milita na Northern Premier League – Division One North West. Nunca um clube de um escalão tão baixo defrontara um conjunto da Premier League. Histórico, pois.

