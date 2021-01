O Tottenham não facilitou e foi ao pequeno Rossett Park marcar cinco golos ao Marine FC, equipa que joga sete escalões abaixo da Premier League. Carlos Vinícius, emprestado pelo Benfica à equipa de José Mourinho, aproveitou bem a tarde e marcou três golos. Tantos como marcara nas oito aparições anteriores pelos Spurs.



A resistência do Marine durou 24 minutos. Carlos Vinícius inaugurou o marcador com uma finalização competente diante de Pessant - o luso-guineense Germano Mendes, que falou ao Maisfutebol no início da semana, não saiu do banco - e daí até aos 37 minutos houve mais três golos. Esse foi o único período em que a defesa do Marine se desorganizou e cedeu.



Além dos três golos de Vinícius, o Tottenham marcou por Lucas Moura e pelo adolescente Alfie Devine. Devine passou a ser o jogador mais jovem de sempre a marcar um golo pelo Tottenham: 16 anos e 162 dias.



Nota final para a titularidade de Gedson Fernandes. O médio que pertence aos quadros do Benfica jogou pela segunda vez esta época. Não era utilizado desde o dia 29 de setembro, há mais de três meses.