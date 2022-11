Fábio Carvalho, jogador do Liverpool, não se apresentou nos trabalhos da seleção portuguesa de sub-21.

«Fábio Carvalho informou a Federação Portuguesa de Futebol, através de algumas mensagens SMS, que não pretende continuar a representar Portugal no escalão sub-21. Esta decisão do jogador foi comunicada após ter sido conhecida a convocatória para os jogos de preparação com a Chéquia e o Japão», explica a Federação Portuguesa de Futebol.

Recorde-se que o jovem jogador fez parte da lista de 55 pré-convocados da seleção principal para o Mundial 2022, mas não integrou o leque final de 26 opções ao dispor de Fernando Santos.

Por isso, foi convocado por Rui Jorge para os jogos de preparação da seleção de sub-21 frente à República Checa e ao Japão.