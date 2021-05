Fábio Carvalho nunca mais vai esquecer o dia 15 de maio de 2021. Na estreia como titular do condenado Fulham, no apoio a Ivan Cavaleiro, o extremo nascido em Portugal marcou o único golo da sua equipa no reduto do Southampton (3-1).



Depois de ser suplente utilizado frente ao Chelsea, Fábio Carvalho teve uma oportunidade no onze do Fulham e marcou o primeiro golo na Premier League, aos 18 anos.



O jovem nasceu em Portugal, a 30 de agosto de 2002, passou pela formação do Benfica e mudou-se para Inglaterra, com os pais, em 2013. Depois de percorrer os escalões jovens do Fulham, o luso-inglês estreou-se na presente temporada pela equipa principal.



Fábio Carvalho tem representado a seleção de Inglaterra, dos sub-16 aos sub-18, embora continue a ser acompanhado de perto pela Federação Portuguesa de Futebol.