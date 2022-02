O Fulham de Marco Silva continua a dar passos seguros em direção à subida de divisão. Esta terça-feira, em encontro referente à 31.ª jornada do Championship, os Cottagers receberam e venceram o Millwall por 3-0.



Após a pesada derrota frente ao Manchester City para a Taça de Inglaterra (4-1), o Fulham recompôs-se no regresso ao campeonato e não deu hipóteses ao adversário.



O goleador Aleksander Mitrovic bisou (29m e 50m) e Bobby Reid saiu do banco para fechar a contagem ao minuto 88, a passe do jovem luso-inglês Fábio Carvalho. Ivan Cavaleiro foi suplente não utilizado.



Nesta altura, a equipa de Marco Silva dispõe de uma vantagem de oito pontos sobre o segundo classificado, o Blackburn Rovers, que tem um jogo a mais, e nove sobre o terceiro, o Bournemouth, que tem um jogo a menos.