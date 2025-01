O antigo internacional português Fábio Coentrão foi apanhado, esta quarta-feira, com mais de uma tonelada ilegal de marisco, no armazém que tem alugado no porto de pesca da Póvoa de Varzim.

O espaço de Coentrão não tem licença de funcionamento nem comercialização, mas vendia o marisco vivo ao público. Segundo o Jornal de Notícias, o antigo jogador de Benfica, Sporting e Real Madrid, entre outros, arrisca agora várias multas no valor de centenas de euros.

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) encontrou viveiros com lavagante, camarão e santola. Grande maioria da tonelada de marisco vivo apreendido não tinha faturas de captura. Já a parte que tinha os documentos vai ser alvo de peritagens médico-veterinárias por parte da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e, caso esteja em boa condição, deverá ser doada a instituições de solidariedade. O restante marisco, encontrado em tanques de água salgada, deverá ser devolvido ao mar nos próximos dias.

Fábio Coentrão esteve no armazém durante toda a manhã desta quinta-feira e já foi notificado pela ASAE para fechar portas. O antigo lateral-esquerdo chegou mesmo a ameaçar os repórteres da SIC que se encontravam no local.

Em comunicado, a ASAE informou que suspendeu a atividade de três estabelecimentos ilegais, numa operação de fiscalização realizada em Guimarães, Fafe e Póvoa de Varzim.

A «Operação Depósito» levou à apreensão 17 toneladas de géneros alimentícios e de 313 quilos de crustáceos vivos, «no valor estimado superior a 68 mil euros».

«Foram instaurados três processos de contraordenação devido à falta de número de controlo veterinário (NCV), atribuído pela autoridade competente, que garante que as normas de segurança alimentar e as disposições legais dos regulamentos aplicáveis sejam cumpridas, tanto perante os consumidores como pelas autoridades de controlo, facto que não era cumprido por estes operadores económicos», lê-se ainda.