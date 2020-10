Fábio Coentrão está de volta aos relvados para representar o Rio Ave pela terceira vez na carreira. Nas redes sociais, o internacional português deixou uma mensagem emocionada para assinalar o regresso, ao lade uma fotografia a beijar o símbolo da formação de Vila do Conde.

«Foi este o meu ponto de partida para o mundo do futebol. Foi aqui o início de um caminho que me levou a viver uma aventura de que me orgulho e que sempre levou Vila do Conde (CAXINAS) e o Rio Ave presente. Pisei os palcos mais afamados, os relvados mais conhecidos. Vivi emoções que jamais imaginava poder viver. Partilhei o 'Olimpo' com os 'Deuses' do futebol. Conquistei e ajudei a conquistar o que era impensável para um rapaz que um dia saiu desta cidade e deste clube», começou por escrever.

Coentrão assume que volta «com a mesma paixão» que o fez regressar ao Rio Ave em 2018 e porque «este fogo arde sem cessar» e porque sabe que ainda tem «tanto para dar».

«Cá dentro vive a mesma vontade de vencer e de lutar do Fábio que daqui partiu um dia. E porque é 'em casa' que encontramos o melhor de nós para dar ao Rio Ave... a Vila do Conde (CAXINAS). É bom estar em casa», rematou.