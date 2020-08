A descrição é horrenda. Patrick Lefevere visitou Fabio Jakobsen e saiu chocado. Não era para menos. «Ele está cheio de cicatrizes na cara, levou 130 pontos. Ficou só com um dente, perdeu todos os outros. Tem as cordas vocais paralisadas e não tem paladar. A abertura que fizeram na garganta para ele respirar já está fechada», contou Lefevere à VTM Nieuws.



O acidente foi gravíssimo, Jakobsen correu risco de vida. Está a recuperar muito devagar e tem «longos meses de reabilitação pela frente». Duríssimo.



«O Evenepoel também sofreu uma queda brutal, mas a situação do Jakobsen é muito mais grave. A nossa equipa podia ter passado por dois funerais em dez dias.»



Patrick Lefevere revelou ainda que as equipas profissionais estão a dialogar para tomar medidas sérias em nome da segurança e adotar novos protocolos. O dirigente acredita que algumas delas já estarão implementadas para o Tour2020.



Fabio Jakobsen sofreu uma queda gravíssima no sprint final de uma etapa na Volta à Polónia, no dia 5 de agosto.