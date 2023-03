Aos 35 anos, Fábio Paím tem protagonizado algumas aparições públicas junto de influencers ou humoristas e foi nesse sentido que o antigo jogador marcou presença no podcast «Devaneios», onde revelou uma história caricata do período em que alinhou na Oliveirense.

Em 2013/14, com 26 anos, a antiga promessa do Sporting representou o clube de Oliveira de Azeméis e, numa certa noite, foi apanhado no Biba Ofir, um espaço de diversão noturna em Esposende. Como é que foi lá parar? Com a carrinha do clube.

«A carrinha a dizer «Oliveirense» em grande, [as pessoas] a mandarem fotografias para o presidente [n.d.r. José Godinho]», começou por contar, entre risos.

«Eu não tinha carro, o presidente deixou a carrinha que era para levarmos quem estava no hotel para os treinos de manhã. Eu tinha as chaves da carrinha. Disse ao presidente: "Isso não é verdade". E ele a mostrar-me as fotos», lembrou.

Paím, eterna promessa de Alcochete, destacou-se numa geração leonina ao lado de nomes como Rui Patrício e Daniel Carriço. Chegou mesmo a ser emprestado ao Chelsea, mas a carreira não seguiu o rumo que se perspetivava. Passou por duas dezenas de clubes.

Entre 2019 e 2020, Fábio Paim passou dez meses na Estabelecimento Prisional de Caxias, em prisão preventiva. Viria a ser condenado a pena suspensa por tráfico de droga. Ainda tentou um regresso ao futebol, no LZS Starowice (Polónia), novamente sem sequência.