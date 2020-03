O adepto Fábio Silva - não, não é o avançado - decidiu aproveitar o tempo livre para recriar o hino do FC Porto com o recurso a copos de água.



Utilizando duas baquetas, o seguidor portista replicou o hino com copos de diferentes estilos e com diferentes quantidades de água. O resultado final é sensacional, não?



Veja o vídeo: