Fábio Silva foi apresentado, esta quinta-feira, como jogador do Las Palmas, emprestado pelo Wolverhampton.

Em declarações aos jornalistas, o avançado português mostrou-se disponível para jogar em várias posições e garantiu que agora é um jogador «mais completo».

«Posso dar muitas coisas à equipa. Posso jogar como avançado, na ponta, atrás dos avançados. Não terei problemas porque já atuei em diversas posições na minha carreira. Agora sou um jogador de futebol mais completo do que era há vários anos, quando não gostava de correr pelas costas. Os clubes em que joguei e as ligas em que participei fizeram de mim um jogador mais completo», começou por dizer o jovem de 22 anos.

Depois de ter representado o FC Porto, Wolverhampton, PSV, Anderlecht e Rangers, Fábio Silva prepara-se para experimentar um novo campeonato. Sobre o passado e o preço que os ingleses pagaram aos dragões, cerca de 40 milhões de euros, o futebolista atirou que não «obrigou o clube a pagar esse valor».

«Estive na Escócia no ano passado e agora chego à La Liga. Então creio que triunfei. Dei um passo em frente e vou jogar numa das melhores ligas do mundo. O preço da minha transferência é algo que ficou no passado. Eu não obriguei o clube a pagar esse valor por mim. Fiz apenas o meu trabalho, como sempre. Tenho 22 anos, penso que as pessoas se esquecem disso, mas penso que estou a fazer as coisas bem», partilhou.

Por fim, o português acredita que consegue ajudar o Las Palmas na presente temporada, um clube que viu como o «primeiro amor» neste mercado.

«Creio que, juntamente com as pessoas que tenho ao meu lado, escolhemos o projeto que sabemos que vai ser melhor para mim no momento. Acho que dei um passo muito grande na minha carreira. Joguei em várias equipas, mas é a primeira vez que vou atuar numa das cinco principais ligas. Já estive no FC Porto e Wolverhampton, mas não foi da maneira que queria para ajudar a equipa. Sinto que agora posso ser mais importante. Creio que o Las Palmas é o clube ideal, porque tem uma ideia de jogo muito bonita e que gosto», concluiu.