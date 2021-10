A seleção portuguesa de sub-21 garantiu esta terça-feira o triunfo em Reiquiavique, na Islândia (0-1), e assumiu a liderança do Grupo D de apuramento para o Campeonato da Europa de 2023 com um registo perfeito até ao momento: três jogos, três vitórias, 13 golos marcados e ainda nenhum sofrido.



Rui Jorge repetiu o onze que garantiu uma goleada histórica frente ao Liechtensetin (11-0) mas Portugal sentiu mais dificuldades, perante um adversário muito intenso na etapa inicial e um terreno pesado, com chuva e vento.

Depois de uma primeira parte equilibrada, Fábio Vieira decidiu o encontro com um golo de belo feito, após uma recuperação de Gonçalo Ramos junto à área islandesa. O médio criativo do FC Porto dominou a bola com um toque de enorme classe e finalizou com o pé esquerdo, quebrando a resistência contrária (55m).

A Islândia colocou enormes dificuldades à seleção lusa na primeira parte, sobretudo nos 25 minutos iniciais, período em que Celton Biai acumulou defesas de enorme qualidade. Porém, Portugal soube responder, equilibrou ainda antes do intervalo e tomou conta do jogo no reatamento.

A equipa de Rui Jorge melhorou processos na etapa complementar e não deu qualquer hipótese de resposta ao adversário. Andrésson, guarda-redes da Islândia, também evitou em diversas ocasiões o golo português, mantendo o jogo em aberto até final.



Já ao cair do pano, Afonso Sousa ainda festejou o 0-2, na sequência de um contra-ataque, mas o lance foi anulado por um fora de jogo questionável. O médio tinha apenas um jogador à sua frente, já que o guarda-redes tinha subido à área contrária, mas estava atrás da linha da bola quando o passe foi feito.

Portugal lidera o Grupo D com nove pontos em três jogos, seguido de Grécia (oito pontos/quatro jogos), Chipre (sete pontos/três jogos), Islândia (quatro pontos/três jogos), Bielorrússia (zero pontos/três jogos) e Liechentenstein (zero pontos/quatro jogos).