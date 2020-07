FIGURA: Fábio Vieira

A estreia a titular no FC Porto logo num clássico. Que honra! Merecida, diga-se. Fábio Vieira não tremeu. É um jogador fino, que joga de cabeça levantada. Uma espécie de Bruno Fernandes em potência, com as devidas diferenças. Dos seus pés, a bola sai sempre redonda. Sempre com perigo. Foi assim ao colocar Díaz na cara do golo por duas vezes – aos 12m e aos 26m. Foi assim também aos 63m, em mais um cartão de visita da sua classe: remate colocado que só parou na trave. Este Vieira é todo ele virtude. Que prodígio que aqui está!

--

MOMENTO: minuto 64m, Danilo aponta o rumo

Quis o destino que o FC Porto decidisse de bola parada um campeonato em que teve essa como uma das armas mais letais. Tal como em Tondela, coube ao Danilo apontar o rumo e abrir o marcador num lance em tudo semelhante. O capitão subiu à área e desviou de cabeça para o fundo da baliza um canto da direita. 1-0 e caminho aberto para a consagração que haveria de ser fechada com um golo de Marega. Parece fácil. Mas dá trabalho.

--

OUTROS DESTAQUES:

Danilo

Bem a desarmar, impecável na cobertura da zona central e… decisivo lá na frente. Depois da estreia a marcar esta época, ao abrir o marcador em Tondela, na última jornada, o comendador voltou a subir à área num canto e a desviar de cabeça para um golo decisivo.

Mbemba

Rápido a cobrir espaços, seguro a desarmar. O congolês complementa a veterania de Pepe e tem agarrado o lugar, depois de uma longa espera pela sua oportunidade. Uma das figuras da reta final desta época do FC Porto. Colocando isto noutros termos: alguém se lembra de Marcano?

Marega

Tinha de ser ele a fechar o resultado. E com souplesse. Aos 90m, apareceu na cara de Max e picou para sentenciar o resultado. Marega é um exemplo de um trabalhador nato. Compensa a falta de atributos técnicos com intensidade, rapidez, força, capacidade de trabalho... Lá na frente, acaba por fazer jus ao dito popular do «cântaro que tantas vezes vai à fonte...» Fez o 11.º golo e ultrapassou Telles como melhor marcador portista na Liga.