O FC Porto B entrou em campo na última posição da II Liga e com sete jogadores do plantel principal. Fábio Vieira, Evanilson (2) e Carraça garantiram o triunfo frente ao Feirense, por 4-2, tirando a equipa secundária dos dragões da zona de despromoção.



A formação orientada por António Folha fica assim a 15.ª posição, com 32 pontos, à frente de Oliveirense (31 pontos), Varzim (30) e Vilafranquense (30), que tem um jogo a menos.



Com esta derrota em Pedroso, o Feirense de Rui Ferreira ficou definitivamente arredado da luta pela subida, direta ou através do playoff. A equipa de Santa Maria da Feira parte para a última jornada a quatro pontos do Arouca, que está no terceiro lugar.



Graças ao auxílio de Sérgio Conceição, que não utilizou alguns jogadores em Vila do Conde, o FC Porto B apresentou-se com um onze reforçado e chegou à vantagem ao 18.º minuto, com um belo golo de Fábio Vieira, a passe de Francisco Conceição. Evanilson ampliou a margem de grande penalidade (22m).



Carraça assinou o 3-0 na cobrança exemplar de um livre direto (53m), Platiny reduziu com um bom cabeceamento (75m) mas Evanilson bisou logo depois (76m), aproveitando uma falha da defensiva feirense. O avançado brasileiro já marcou seis golos em quatro jogos pelo FC Porto B. Fabrício fixou o resultado final ao minuto 83.



No outro jogo realizado à mesma hora, o Casa Pia venceu Varzim por 3-0, deixando a equipa nortenha na 17.ª posição.



Veja os melhores golos do FC Porto B: