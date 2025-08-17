Fábio, guarda-redes de 44 anos que atua no Fluminense, chegou, na última madrugada, ao jogo 1390 da carreira, igualando o mítico guardião inglês Peter Shilton como o jogador com mais partidas oficiais disputadas na história do futebol.

O feito foi alcançado no jogo em que o Fluminense venceu o Fortaleza, de Renato Paiva, por 2-1, no Maracanã. Após o encontro, o guardião brasileiro falou do «dom» que Deus lhe deu, agradecendo ainda aos mais próximos.

«Essa marca é de muito antes de eu ter nascido. Deus deu-me esse dom. Tenho de agradecer a todos os que fizeram parte da minha vida, meu pai, mãe, irmãs, amigos, minha esposa... Tento ser um ser humano correto. O importante é ajudar os meus companheiros. Gratidão, mas sem Deus nada seria possível. Têm sido jogos difíceis. Estamos a enfrentar equipas com muita qualidade, sempre em busca dos objetivos, que são os títulos», afirmou Fábio.

De acordo com os números confirmados pelo próprio Fluminense, estes são os jogos oficiais que o jogador já realizou: 976 pelo Cruzeiro, 234 pelo próprio Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante.

Em algumas contagens, surgem ainda 16 partidas realizadas pelo Athletico Paranaense, mas uma pesquisa do site Globoesporte confirma que o guarda-redes nunca atuou na equipa principal do Furacão.

Tudo somado, Fábio iguala os 1390 jogos realizados por Peter Shilton, antigo guarda-redes inglês que fez carreira em clubes como Leicester City, Stoke City, Nottingham Forest ou Southampton, entre outros.

Agora, Fábio, que nunca deixou o futebol brasileiro, fica a um pequeno passo de se tornar no recordista absoluto de jogos realizados. Uma conquista que pode vir a confirmar-se já na madrugada desta quarta-feira, quando o Fluminense enfrentar o América de Cali para a segunda mão dos «oitavos» da Taça Sul-Americana.

O top-5 de jogadores com mais jogos oficiais na história do futebol é composto essencialmente por guarda-redes. No entanto, consta na lista um nome bem conhecido pelos portugueses: Cristiano Ronaldo. Quem mais?

O avançado do Al Nassr fecha o pódio com 1283 jogos oficiais, seguido por Rogério Ceni [ex-guarda-redes brasileiro], com 1265, e František Plánička [ex-guarda-redes checo], com 1187 jogos.