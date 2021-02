O Feirense bateu a Académica esta segunda-feira no Estádio Marcolino Castro por 1-0 em jogo da 21,ª jornada da II Liga. Um jogo entre dois dos candidatos à promoção, com a equipa da casa a reclamar os três pontos que lhe permitem saltar para o segundo lugar da classificação, ficando agora a apenas um ponto do líder Estoril, enquanto os estudantes caem para o terceiro lugar na competitiva luta pelo regresso ao primeiro escalão.

Um jogo equilibrado que contou com uma primeira parte sem golos, com a equipa de Santa Maria da Feira a chegar à vantagem, ao minuto, 61, na sequência de uma grande penalidade convertida por Fabrício Simões, logo depois dos estudantes terem desperdiçado um castigo máximo, com Bruno Brigido a defender o remate de Bruno Teles.

Com este resultado, Estoril, com 44 pontos, e o Feirense, com 43, passam a ocupar os lugares de promoção direta, enquanto a Académica, com 42 pontos, ocupa agora o terceiro lugar, já com uma confortável vantagem sobre o Vizela que, com 37 pontos, ocupa o quarto lugar.

Noutro jogo de hoje, o Sporting da Covilhã venceu em casa do ‘aflito' Varzim, por 2-1, como dois golos apontados nos instantes iniciais da partida.