O Fabril Barreiro-FC Porto, jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, vai jogar-se às 14h30 do próximo sábado, dia 21 de novembro, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A mudança de dia e hora está relacionada com a transmissão televisiva do duelo, na SportTV, a partir do Estádio Alfredo da Silva, no Barreiro. O mesmo acontece no Trofense-Sp. Braga, que se joga no mesmo dia, às 19h30, na Trofa.

Além destes dois jogos e do Sacavenense-Sporting e Paredes-Benfica, outros quatro foram reagendados, devido à transmissão no Canal 11. São casos disso três jogos na sexta-feira, dia 20 - Oleiros-Gil Vicente (14h30), Feirense-Amora (17h30) e U. Leiria-Portimonense (21h00) – e o Arouca-V. Guimarães no sábado (16h30).