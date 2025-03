O Fabril, do Barreiro, que herdou o legado da histórica CUF, chegou a um acordo verbal para continuar a utilizar o pavilhão Vítor Domingos e o Estádio João Pedro, fechados temporariamente em 27 de fevereiro por decisão judicial.

Recorde-se que os dois espaços estão implantados num terreno que tem um novo proprietário e chegaram a estar encerrados por deliberação judicial, na senda de um processo interposto precisamente pelo dono do terreno.

«Tivemos uma reunião com o proprietário na quarta-feira, que correu bem. Ele demonstrou disponibilidade para que continuemos a utilizar aquelas instalações. Não há nenhum compromisso escrito ou firmado, mas há um compromisso verbal e a boa vontade dele”, reconheceu à Agência Lusa o presidente do clube Pedro Miguel Lima.

O pavilhão Vítor Domingos concentra as equipas de hóquei em patins, judo e patinagem artística do Fabril, bem como as aulas de Educação Física do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita, enquanto o Estádio João Pedro acolhe as camadas jovens do futebol. O encerramento dos espaços afetava cerca de 600 jovens.

De fora destes problemas ficou a equipa principal do Fabril, que disputa o Campeonato de Portugal, e utiliza o Estádio Alfredo da Silva.

«Vamos continuar a dialogar para que continue tudo a funcionar normalmente até ao fim desta época, pelo menos. Depois, dependerá de como decorrerem as conversas», referiu Pedro Miguel Lima.