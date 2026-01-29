«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

«Ganhamos a possibilidade de mais uma noite importante na Luz, mais uma eliminatória contra um gigante europeu. Economicamente, acho que não há grande diferença. É só mais uma receita de estádio. Economicamente não tem grande impacto», José Mourinho

É verdade que a continuidade do Benfica na Liga dos Campeões via play-off não garante um encaixe financeiro substancial para os encarnados, mas ainda assim permite-lhes arrecadar mais do que a receita de estádio antecipada pelo técnico setubalense.

É que a ida ao play-off também dá dinheiro e o Benfica vai receber 1 milhão de euros pela presença nesta fase da Champions. E que até podiam ser mais: se as águias tivessem atingido o play-off entre o 9.º e o 16.º lugares, esse valor seria de 2 milhões de euros, tal como aconteceu na temporada passada com o conjunto então orientado por Bruno Lage.

O golo de Trubin permitiu à SAD encarnada arrecadar ainda, além do milhão, mais 275 mil euros devido à ultrapassagem ao Marselha e que fez subir um lugar e arrecadar uma parcela extra distribuída pela classificação final (24.º) na fase de liga da Champions.

Contas feitas: o golo do guarda-redes ucraniano e a ida ao play-off tiveram um impacto direto de 1,275 milhões de euros. Isto sem contar com a receita prevista para a receção a Real Madrid ou Inter de Milão.

Mas grande diferença - mesmo - poderá fazer um eventual apuramento para os oitavos de final, cifrado em 11 milhões de euros.